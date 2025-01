Jos Verstappen vertelt dat het directe karakter van Max Verstappen onderdeel van zijn opvoeding is geweest, en dat het hem ontzettend trots maakt om te zien hoe zijn zoon zijn eerlijke mening nooit onder stoelen of banken steekt.

Max Verstappen staat niet alleen bekend vanwege zijn indrukwekkende prestaties op de baan, maar ook vanwege het feit dat hij zijn ongezouten mening zelden onder stoelen of banken steekt. De Nederlander wordt hierdoor wel eens verweten arrogant te zijn, maar volgens vader Jos is niets minder waar. De Limburger is van mening dat het zijn van een rolmodel voor de jeugd, ook betekent dat altijd openlijk durft te zeggen wat je denkt en dat je achter je eigen waarden blijft staan.

Wat is een beter rolmodel?

In gesprek met F1-insider krijgt Verstappen senior de vraag of de eerlijkheid van Max voortkomt uit zijn opvoeding: "Ik denk het wel", klinkt het. "Max is niet arrogant, maar direct. Altijd voor jezelf opkomen was inderdaad onderdeel van mijn opvoeding. We praten altijd over rolmodellen voor jongeren. Mijn vraag is: wat is een beter rolmodel? Je gedragen als een acteur of altijd openlijk zeggen wat je denkt en achter je persoonlijke waarden blijven staan?"

Ontzettend trots

Verstappen senior vervolgt: "Het enige wat ik kan zeggen is dat de manier waarop Max zich in het openbaar gedraagt, de manier waarop hij zijn mening botweg uitdrukt, mij net zo ontzettend trots maakt op mijn zoon als op zijn sportieve successen. Veel mensen kennen de echte Max niet. Op de baan is hij ontzettend agressief, dat moet hij zijn. Maar privé is hij een kalme, uiterst evenwichtige, vriendelijk ziel. Iemand die harmonie wil en goed luistert voor hij conclusies trekt. Dat is belangrijk om te weten..."

