Red Bull Racing heeft natuurlijk niet het makkelijkste jaar achter de boeg en er is een hoop gebeurd in 2024. Na een strak begin zakte het bij het Oostenrijkse team behoorlijk in elkaar. Jos Verstappen is daarom allerminst optimistisch voor 2025 en wijst een duidelijke reden aan voor het verval binnen het team van zijn zoon.

Afgelopen jaar heeft Red Bull Racing met Max Verstappen natuurlijk de coureurskampioen weten te leveren, maar een jaargang zonder slag of stoot was het natuurlijk absoluut niet. Zo hadden we aan het begin van het jaar natuurlijk de hele soap rondom Christian Horner, waardoor we later in het jaar onder meer Adrian Newey zagen vertrekken. Dit terwijl ook Jonathan Wheatley liet weten te gaan vertrekken. Al bij al is er - ondanks de titel voor Verstappen - dus een hoop gebeurd rondom de Oostenrijkse succesformatie.

Artikel gaat verder onder video

Verbetering?

Aan het einde van het jaar was het team bovendien voorbijgestreefd door McLaren en ook Ferrari lijkt de zaakjes momenteel beter op orde te hebben dan het team van Horner en consorten. Verstappen senior vraagt zich daarom ook hardop af of er goede kansen voor zijn zoon liggen in 2025: "Daar twijfel ik nog een beetje over. Red Bull moet een auto bouwen die onder alle omstandigheden voorspelbaar is. Als je naar de tweede helft van 2024 kijkt, kun je gewoon niet optimistisch zijn. Red Bull slaagde er simpelweg niet in om de auto consistent snel te maken. Waarom zou dat dit jaar dan wel het geval zijn?", vraagt hij zich hardop af tegenover F1-Insider.

Newey

Vervolgens wordt er gevraagd of de problemen van Red Bull te maken hebben met het vertrek van de eerder genoemde kopstukken: "Ik denk het wel. Wat Newey betreft is het een feit dat de auto er niet beter op geworden is nadat hij het team verlaten heeft. Met name de updates werkten niet meer naar wens. Ik heb het genoeg gehad over de redenen waarom het team uit elkaar dreigt te vallen. Laten we het daarbij laten. Eén ding is zeker: Red Bull heeft in 2025 een grote taak voor de boeg", besluit hij bezorgd.

Gerelateerd