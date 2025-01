Bradley Lord blikt terug op een aantal van de meest memorabele momenten uit zijn dienstverband bij het team van Mercedes, en noemt daarbij ook de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Bradley Lord is bij het Formule 1-team van Mercedes werkzaam als Chief Communications Officer, maar is ook al jarenlang de rechterhand van teambaas Toto Wolff. De twee hebben de afgelopen jaren heel wat hoogte- en dieptepunten meegemaakt. In een exclusief interview met PlanetF1 wordt Lord gevraagd naar een aantal van de meest gedenkwaardige momenten. Volgens Lord zijn de interessantste momenten de momenten wanneer er stront aan de knikker is, of er zelfs een crisis gaande is.

Grand Prix van Abu Dhabi, 2021

"Ik kijk terug naar Abu Dhabi 2021 en de manier waarop we met de nasleep zijn omgegaan, en hoop dat de beslissing om niets te zeggen of te communiceren, een krachtige en elegante manier was om met zo'n moeilijke situatie om te gaan", doelt Lord op de controversiële seizoensfinale, waarin Max Verstappen beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap. "Geen woorden waren krachtig genoeg geweest om uit te drukken hoe we ons voelden.

Pensioen Nico Rosberg, 2016

Het moment waarop Nico Rosberg in 2016 - eveneens in Abu Dhabi - na het binnenhalen van zijn wereldtitel plotseling wereldkundig maakte er ook direct mee te stoppen, staat ook in het geheugen van de Brit gegrift: "Een ander hoogtepunt was het pensioen van Nico. Ik was in een kamer en wist dat er een bom gedropt zou worden, en niemand in die kamer wist dat het zou komen. Dat was een gedenkwaardig moment. Het is zeldzaam in onze sport dat je een verhaal hebt dat niet op voorhand wordt gelekt."

