De organisatie achter de Grand Prix van Australië hoopt dat thuisheld Oscar Piastri aankomend seizoen in de Formule 1 'de vloek van Albert Park' eindelijk kan verbreken, door als een van de eerste drie over de streep te komen.

De Grand Prix van Australië vormt dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer het decor voor de openingsdans van het nieuwe Formule 1-seizoen. Op zondag 16 maart wordt op het Albert Park Street Circuit de eerste van in totaal 24 races verreden. Met het vertrek van Daniel Ricciardo uit de sport zijn de fans hun grote lieveling kwijt, maar de kans op een goed resultaat van een coureur van eigen bodem, is groter dan ooit. Oscar Piastri lijkt met het team van McLaren - kijkend naar het afgelopen seizoen - goede papieren te hebben om in de kop van het veld mee te doen. McLaren was in 2024 immers het te kloppen team.

De vloek van Albert Park

De organisatie achter de race in Down Under hoopt dan ook dat Piastri voor eens en altijd af weet te rekenen met de zogeheten 'vloek van Albert Park.' Sinds 1985 heeft er nog nooit een Australische coureur officieel op het podium gestaan, na afloop van de race. Mark Webber deed dit in 2002 wel, nadat de destijds 25-jarige coureur als vijfde over de streep kwam in zijn debuutrace. Minardi-baas Paul Stoddart sleepte Webber na afloop van de officiële ceremonie het podium op om zijn race met het publiek te vieren. Bijna 23 jaar later vreest men in Melbourne inmiddels dat dit is waar 'de vloek van Albert Park' is ontstaan.

Alle ogen gericht op Piastri

Webber verscheen nog elf keer aan de start van de Grand Prix van Australië, maar boekte als beste resultaat een vierde plaats. In 2014 leek het moment dan eindelijk daar. Daniel Ricciardo maakte op eigen bodem zijn debuut voor Red Bull Racing, en wist achter Nico Rosberg als tweede over de streep te komen op zondag. Het publiek ging uit hun dak, maar niet lang hierna werd bekend dat Ricciardo werd gediskwalificeerd van de race, omdat zijn auto te veel brandstof aan boord had. Over iets meer dan twee maanden zullen alle ogen daarom gericht zijn op Piastri.

