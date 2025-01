McLaren-teambaas Andrea Stella heeft onderstreept dat de belangen van het team altijd de voorrang zullen hebben als het aankomt op teamorders. Oscar Piastri en Lando Norris hadden meerdere momenten in 2024 waar de ene coureur ruimte moest maken voor de andere, maar dit zou kunnen gaan botsen als beide jonge sterren gaan vechten om de titel in 2025.

Stella is er in 2024 in geslaagd om het eerste constructeurskampioenschap sinds 1998 binnen te slepen namens McLaren. Het Britse team begon het jaar als het vierde beste team maar ontwikkelde de MCL38 op een indrukwekkende manier, waardoor Norris en Piastri de meerderheid van het seizoen de snelste auto tot hun beschikking hadden. In Hongarije en Italië leidde dit onder andere tot hoge spanningen. In Hongarije kreeg Norris, die achter Piastri reed, de voorkeur bij de pitstops waardoor hij voor zijn teamgenoot eindigde, maar weigerde vervolgens om de Australiër weer langs te laten toen het team hier om vroeg - tot Norris enkele ronden voor het einde bezweek onder de druk op de teamradio. Op Monza haalde Piastri zijn Britse teamgenoot op een agressieve manier in, waardoor Norris twee plekken verloor en derde stond vanaf pole position, waar hij niet blij mee was. Later in het seizoen, toen het duidelijk was dat alleen Norris nog kans maakte op de coureurstitel, liet Piastri Norris wel langs als het nodig was.

Je wil dit soort problemen hebben

Zak Brown maakt zich geen zorgen over potentiële problematiek tussen Norris en Piastri, maar Stella ziet het anders. De voormalige Ferrari-man denkt dat McLaren überhaupt in de positie zit dat beide coureurs serieus kunnen gaan vechten om het kampioenschap in 2025 al een enorme prestatie is. “Dat soort problemen willen we wel hebben," zei Stella bij de officiële Formule 1-website. "We hebben heel hard gewerkt om een auto te hebben die races kan winnen en twee coureurs die races kunnen winnen en we weten dat dit in de Formule 1 altijd complicaties met zich meebrengt. Dit zijn complicaties waar we dit seizoen [2024] al tot op zekere hoogte mee te maken hebben gehad. Ik denk dat we dat altijd op een gezamenlijke manier hebben benaderd.”

Gelegenheid, geen probleem

Over teamorders, en de beruchte 'papaya rules' die in Italië voor het eerst werden gebruikt, onderstreept Stella nogmaals dat ongeacht de situatie binnen een race, het belang van het team altijd voorrang zal hebben, en niet hoe de ene of de andere coureur er voor staat in het coureurskampioenschap. “Beide coureurs waren zich er altijd volledig van bewust dat we oplossingen moesten vinden waarbij eerst de belangen van het team en daarna de belangen van de coureurs centraal stonden. Maar voordat we over dit probleem nadenken, moeten we bedenken... We noemen het een probleem, maar potentieel is het meer een gelegenheid.”

