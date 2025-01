McLaren-CEO Zak Brown heeft er vertrouwen in dat zijn coureurs Oscar Piastri en Lando Norris geen bittere rivalen zullen worden als de twee om de titel zouden moeten strijden. Brown denkt dat er genoeg chemie in het team en tussen het duo is om een Lewis Hamilton-Nico Rosberg scenario te vermijden.

Spanningen liepen in 2024 al enkele keren op tussen Norris en Piastri. In Hongarije leek de Australiër op zijn eerste overwinning in de Formule 1 af te stevenen, tot Norris de voorkeur kreeg bij de pitstops, en voor Piastri naar buiten kwam. Na veel discussies op de radio gaf Norris de plek terug aan zijn jongere teamgenoot. In Italië stond Norris op pole position, maar ging Piastri er met de leiding van de race vandoor na een indrukwekkende inhaalactie bij de derde bocht, waardoor Norris twee plekken verloor. Hier hoorden we ook de term 'papaya rules' voor het eerst, iets wat betekent dat beide coureurs mogen vechten met elkaar, als er maar geen contact wordt gemaakt. Later in het seizoen waren er wederom team orders voor Piastri om Norris langs te laten, maar deze gebeurden zonder protest.

Twee leeuwen in de kooi

Ondanks de twee races waar het niet van een leien dakje liep, ligt Brown niet wakker van een potentiële rivaliteit die tussen zijn pupillen zou kunnen ontstaan. De Amerikaan ziet beiden als wereldklasse coureurs, maar weet ook dat ze door één deur kunnen. “Ik maak me geen zorgen, maar ik ben me ervan bewust dat zoiets kan gebeuren als je niet voorzichtig bent," vertelt hij bij het Duitse Auto Motor und Sport. "Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden. Piquet tegen Mansell, Hamilton tegen Rosberg. Veel hangt af van de persoonlijkheid van de coureurs. We hebben het geluk dat we twee leeuwen in de kooi hebben, maar ze kunnen het goed met elkaar vinden."

Samen golfen en uiteten

Brown denkt dat dingen als teamuitjes erg belangrijk zijn om een band op te bouwen binnen het team, om zo de spannende momenten op de baan te kunnen verduren. Hij vertelt dat zijn coureurs tijdens een seizoen vaak worden verplicht om samen activiteiten te doen buiten het circuit. “De transparantie die we bij McLaren handhaven, bouwt vertrouwen op. En als er een storm dreigt, proberen we die in te dammen voordat hij in kracht toeneemt. Daarom betrekken we onze coureurs altijd samen bij onze marketingactiviteiten, spelen we samen golf en gaan we 's avonds samen uit eten. Dat helpt ons om met moeilijke situaties om te gaan, zoals het pitmanagement in Hongarije. Ik ben er vrij zeker van dat we dit in de toekomst ook aankunnen.” Of dit de juiste aanpak is, moet nog maar blijken.