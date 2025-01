Het team van Ferrari wil in 2025 groots uitpakken en volgens het Italiaanse Autoracer zal de Scuderia iets andere kleuren tonen tijdens de seizoensopener in de O2-Arena in Londen in februari.

De teams komen op dinsdag 18 februari samen in de O2-arena in Londen om de livery's van het 2025-seizoen te tonen. Het evenement was in rap tempo uitverkocht, maar de fans zullen hoogstwaarschijnlijk niet de nieuwe auto's te zien krijgen. Wel pakken de teams uit en tonen zij het kleurenschema van de wagens, vermoedelijk zullen de 2024-bolides getoond worden.

'Ferrari kiest voor andere tint rood'

Volgens het Italiaanse medium kunnen de fans van Ferrari zich opmaken voor een speciaal kleurenschema. Zo zou het merk terugkeren naar de bordeauxrode kleuren, maar zou het minder intens zijn dan hoe de Ferrari er in 2020 tijdens de Grand Prix van Toscane uitzag. Wel wordt een vergelijkbare livery verwacht met een intense rode tint. De Scuderia grijpt het moment in Londen aan als teampresentatie, maar zal een dag later in Maranello de daadwerkelijke benen strekken van de 2025-wagen.

Scuderia Ferrari goes back to its roots with the livery for its 1000th GP#essereFerrari 🔴 #F1 #TuscanGP #SF1000GP 🏁https://t.co/blPAfBIEDh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 9, 2020

