Max Verstappen hoopt dit jaar de wereldtitel in de Formule 1 met succes te verdedigen. Hij denkt echter alleen dat dit lukt, als Red Bull Racing bepaalde problemen kan oplossen. De Limburger geeft daarover tekst en uitleg.

F1-fans maakten zich begin 2024 op voor nog een 'saai' seizoen na een dominant recordjaar van Verstappen in 2023, maar niets was minder waar. Hij schreef wel zeven van de eerste Grands Prix op zijn naam, maar daarna begonnen de balansproblemen van de Red Bull RB20 een grote rol te spelen. Verstappen moest toekijken hoe George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc en Carlos Sainz allemaal op de hoogste trede van het podium stonden, voordat hij eindelijk weer een wedstrijd zou winnen. Geluk bij een ongeluk, Verstappen had al een flinke voorsprong opgebouwd in de puntenstand en kon alsnog het kampioenschap veiligstellen in Las Vegas. Sergio Pérez had het nog veel moeilijker en werd uiteindelijk de laan uitgestuurd. Liam Lawson werd in december aangekondigd als de opvolger van 'Checo'. Verstappen komt met eisen voor de RB21-bolide van 2025 en hij beweert dat het dan ook niet meer uitmaakt wie zijn teamgenoot is.

Teamgenoot maakt niet uit

"Zolang we de auto maar terug aan de kop van het veld kunnen brengen, dan maakt de naam in de andere cockpit niet uit", legde Verstappen uit tegenover Blick. "Ik heb geen kristallen bol, maar als we bepaalde zwaktes [van de auto] tijdens de winterstop kunnen corrigeren, dan staan we weer vooraan. Maar ik ben hier absoluut geen voorspellingen aan het maken."

De regerend wereldkampioen denkt dat Aston Martin zich bij Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes zal voegen in het gevecht om de bekers. "Vijf teams horen vooraan te strijden. De zwaktes liggen steeds dichter bij elkaar. Zelf misten we vaak de balans, omdat we simpelweg niet in het werkvenster konden komen bij lagere temperaturen."

