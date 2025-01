Max Verstappen heeft naar eigen zeggen geen zwaktepunten als Formule 1-coureur, maar weet ook dat hij altijd nog beter kan worden. Verstappen weet dat het belangrijker is om constant te blijven presteren over een heel seizoen, in plaats van een sporadisch weekend waarin je fenomenaal presteert. Verstappen eindigde in de Grands Prix waar hij de eindstreep haalde altijd minimaal de zesde plaats in 2024.

Bijna voor een tweede seizoen op rij verbrak Verstappen het record voor het grootste puntenverschil in teamgenoten. De Nederlander scoorde in 2023 maar liefst 290 punten meer dan zijn Mexicaanse teamgenoot, en in het afgelopen seizoen was het verschil vijf punten minder; 285. In twaalf van de negentien races die Pérez finishte kwam hij lager dan zesde over de streep, iets wat bij Verstappen zoals gezegd geen een keer gebeurde. Ook was het gemiddelde verschil in kwalificatietijden meer dan een halve seconde, en het was dan ook geen verrassing dat aan het einde van 2024 bekend werd gemaakt dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar aan het einde van zijn loopbaan bij Red Bull was. Consistentie was de reden dat Verstappen de titel won in 2024, en de manier hoe hij de schade telkens wist te beperken in de weekenden waar de RB20 moeilijk te besturen was.

Artikel gaat verder onder video

Zou zwakke punten nooit toegeven!

Na zijn indrukwekkende seizoen voelt Verstappen zich uiteraard vol zelfvertrouwen in zijn eigen kunnen, en de Nederlander denkt dan ook dat hij sterk is op elk vlak. “Ik heb niet het gevoel dat ik zwakke punten heb - en zo wel zou ik dat natuurlijk ook nooit toegeven!" grapte de Nederlander bij de officiële Formule 1-website. "Maar ik ben ook heel ruimdenkend, want ik weet dat ik altijd beter kan, maar ik weet ook dat het heel moeilijk is...Ik weet dat mensen in één weekend ongelooflijke prestaties kunnen neerzetten, maar het gaat erom hoe je heel goede prestaties het hele jaar kunt volhouden."

Begrijpen wat voor jou werkt

Hoe Verstappen zelf die consistentie vindt, weet alleen hij. Wanneer hier op wordt doorgevraagd door Lawrence Barretto, gooit de 63-voudig Grand Prix-winnaar dan ook de deur dicht. “Dat heeft met veel dingen te maken. Ik wil niet te veel in detail treden, want dan geef ik natuurlijk dingen weg. Als coureur moet je elke keer weer op de top van je kunnen zijn. Je moet uitvinden wat voor jou werkt, want elke coureur heeft een andere aanpak, maar je moet wel begrijpen wat voor jou werkt.”