Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 22:45

De FIA liet zichzelf na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet van zijn beste kant zien. Nadat een uitgelaten Fernando Alonso de bokaal voor de derde stek in beslag had genomen op het podium kreeg de Spanjaard alsnog een tien seconden tijdstraf aan zijn broek. Olav Mol begrijpt niks van de handelingen en haalt uit naar de wedstrijdleiding.

Alonso wist de Grand Prix van Saoedi-Arabië als derde te finishen en ging zelfs mee naar het podium om voor de honderdste keer in zijn loopbaan aanwezig te zijn tijdens de festiviteiten. De tweevoudig wereldkampioen ontving daar zijn bokaal voor de derde stek, nadat hij George Russell wist te verschalken. Lang heeft de Spanjaard echter niet kunnen genieten van zijn bokaal. Na afloop van de ceremonie heeft de FIA hem namelijk getrakteerd op een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij de beker toch weer moest inleveren.

Mol fileert de FIA

Dat is tegen het zere been van Mol. Tijdens het Race Café op Ziggo Sport laat de commentator een tirade los over de beslissing van de FIA. "Fucking totale onzin dit, dat die wedstrijdleiding daar fucking 32 ronden over na moet gaan zitten denken, een podium moet laten gebeuren, Alonso een podium geeft, de bekers uitdeelt en dan zegt dat het toch niet goed is. Vroeger hadden we Garry Connelly, die trok Verstappen gewoon achter het podium vandaan. Dat vonden we niet leuk, maar hij had het samen met Michael Masi wel even geregeld. Nu zit er een meneer, die heet Nish Shetty. Ik zeg: dat veranderen we in Nish Shitty", grapt de man uit Bloemendaal.

Slecht voor de sport

Hij vervolgt: "Helemaal klote. Belachelijk! Totale onzin dit. Waar zit je er dan voor? Het is slecht voor de sport, punt. Voor de hele wereld laat je het team daar staan." Zijn tafelgenoten discussiëren vervolgens over de hoogste van de straf, waarna Mol ten slotte nog eens zijn duidelijke mening laat horen. "Zal ik het nog één keer zeggen: die malloten hebben er 32 ronden over na moeten denken. Dat vind ik belachelijk. Debiel! De fans straf je. Die hebben voor Alonso zitten juichen voor Jan lul. Dat vindt ik schandalig."