Niet alleen Max Verstappen is deze dagen terug te vinden in de skipiste, de familie Wolff slaat de wintersport namelijk ook niet over en op Instagram deelt Susie de vakantiekiekjes.

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff begint er in 2025 ook een nieuw hoofdstuk. Voor het eerst sinds 2012 zal het team namelijk starten zonder een line-up met Lewis Hamilton erin. De zevenvoudig kampioen verkast namelijk naar Ferrari, maar daarvoor in de plaats laten de Zilverpijlen jongeling Kimi Antonelli debuteren in 2025. George Russell zal de kar moeten trekken bij Mercedes en heeft in 2024 twee zeges weten te pakken. Toch zal het allemaal neerkomen op het pakket, dat sinds de introductie van het nieuwe reglement in 2022, steeds een stukje beter is geworden.

Wintersportkiekjes familie Wolff

Voordat het spektakel aankomend jaar in Melbourne van start gaat, zoekt ook de familie Wolff de sneeuwpret op.

