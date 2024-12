Lewis Hamilton verkast dan wel naar Ferrari, het diversiteitsprogramma bij Mercedes zet hij nog altijd voort. De zevenvoudig kampioen wil meer inclusiviteit zien op de startgrid en maakt zich daarvoor hard.

De Brit heeft zich in het verleden al veelvuldig uitgelaten over inclusiviteit in de autosport en wees ook naar de vrouwelijke coureurs. Hamilton kreeg daar onlangs overigens wel kritiek op. Zo stelde hij dat hij graag een Formule 1-team wilde opstarten, die geheel uit diverse personen bestond en Formule 3-coureur Sophia Flörsch vond dat Hamilton die belofte dan ook waar moest maken.

Hamilton legt bij de internationale media uit: "Ik denk dat waar ik het meest trots op ben, en wat ik achterlaat, en ik hoop dat dit op een positieve manier is, het werk is dat is gedaan met diversiteit en inclusiviteit. Vanaf het eerste moment dat ik met Toto [Wolff] zat, was hij ruimdenkend, het hele team was ruimdenkend, alle teamleden volgden een diversiteits- en inclusiviteitstraining en creëerden die diversiteit in het team."

Hamilton blijft Mercedes bezoeken voor het diversiteitsprogramma

Die missie lijkt voorbij te zijn nu Hamilton de rode overall van Ferrari gaat aantrekken, maar de Brit onthult dat hij toch Mercedes zal blijven bezoeken: "Ik zei tegen Toto: als ik vertrek, zal er niemand in de kamer zijn die deze moeilijke gesprekken met jou voert, omdat ik degene ben. Maar ik hoop dat je doorgaat en hij zei dat hij dat ook zou doen. Ik kom zo nu en dan langs om er zeker van te zijn dat dit zo blijft."

