Aan het begin van het jaar stonden Helmut Marko en Christian Horner lijnrecht tegenover elkaar en Max Verstappen toonde zich loyaal aan de adviseur van Red Bull Racing. De Nederlander onthult dat dat geen loze woorden waren en dat hij absoluut niet blufte met de uitspraak om te vertrekken als Marko de deur werd gewezen.

De machtsstrijd van Red Bull Racing heeft zich vooral achter de schermen afgespeeld. Het had allemaal haar oorsprong bij het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker had weliswaar het bedrijf opgericht, maar deelde de aandelen met de bedenker uit Thailand. Toen Mateschitz overleed, nam de Thaise meerderheidsaandeelhouder de controle over en teambaas Horner wilde van voormalig Mateschitz-man Marko af. Uiteindelijk gebeurde dat niet, ook omdat Verstappen aangaf dat hij wilde dat Marko bleef.

Verstappen toonde loyaliteit

De woorden van Verstappen zijn binnengekomen bij Red Bull, zo vertelt de Nederlander in De Telegraaf: "Ik denk dat ik wel duidelijk aangaf wat ik ervan vond. Ik denk ook dat het belangrijk was dat ik dat toen zei. En ik meende het ook. Het was geen bluf. En dat weten ze binnen het team ook." Verstappen werd door Red Bull naar de Formule 1 gebracht, maar het was vooral Marko die destijds zijn nek uitstak voor het groeibriljantje, waarvan nog niet was bewezen of hij klaar was voor de koningsklasse van de autosport.

Gevoel met Red Bull destijds niet optimaal

Verstappen geeft dan ook toe dat hij twijfelde aan zijn toekomst bij Red Bull. "Of ik in die fase twijfelde over mijn toekomst bij Red Bull? Nou ja, het gevoel was niet helemaal 100 procent. Er was veel gaande. Maar aan de andere kant vind ik ook niet dat je, als er iets misgaat, direct zomaar kunt zeggen: ik vertrek. Zo zit ik niet in elkaar", aldus Verstappen.

