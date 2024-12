Liam Lawson geeft een duidelijk signaal af naar Aston Martin: Felipe Drugovich moet een kans krijgen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur zag hoe Drugovich sneller was dan niet alleen Lance Stroll, maar ook Fernando Alonso.

Alonso en Stroll nemen de stoeltjes dus in beslag bij Aston Martin en dat zal in 2025 niet anders zijn. De eerstgenoemde is natuurlijk de tweevoudig wereldkampioen die nog een contract heeft tot en met 2026. Hoelang Stroll nog heeft bij de renstal uit Silverstone, is niet bekend, maar als zoon van teameigenaar Lawrence hoeft hij zich niet al te druk te maken om zijn F1-carrière, ondanks dat hij vaak niet in de buurt komt van Alonso. Drugovich staat al een tijdje langs de zijlijn. De Braziliaan werd kampioen in de MRF Challenge, Euroformula Open en FIA Formule 2 en gaat volgend jaar zijn vierde seizoen in als Aston Martin-reservecoureur. Hij nam vorig jaar tegelijkertijd dezelfde rol in bij McLaren. Tevens heeft Drugovich er al vijf vrije trainingen op zitten.

Sneller dan Stroll en Alonso

"Het is te gek voor woorden... Als iemand momenteel een zitje verdient, dan is het Drugovich wel", begon Lawson bij de Pitstop-podcast. "Hij sprong vorig jaar de auto in en tijdens de vrije training in Abu Dhabi was hij sneller dan Stroll. Hij was de op één na snelste in de eerste sessie. Ik weet niet hoe de runs waren ingepland, maar volgens mij was hij dit jaar ook sneller dan Fernando. Hij verdient een zitje."

Drugovich neemt in 2025 opnieuw de rol van reservecoureur op zich bij het team van Aston Martin. We kunnen ervanuit gaan dat we hem ook in vrije trainingen weer in actie gaan zien.

