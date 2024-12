Het 'dream team' van Aston Martin begint stukje bij beetje steeds meer een gezicht te krijgen. Zo sluit de van Red Bull overkomende Adrian Newey in 2025 aan bij het team uit Silverstone, maar ook Enrico Cardile heeft de overstap gemaakt. Daarnaast is het nieuwe complex van Aston Martin in Silverstone bijna gereed, om in gebruik te nemen.

Voor Aston Martin lijken er gouden tijden aan te komen. Zo heeft het team de afgelopen jaren op de achtergrond veel geïnvesteerd in het complex in Silverstone, om een kampioenschapswinnend team neer te zetten. Eerder al werd Dan Fallows van Red Bull losgeweekt, maar die heeft dit jaar plaatsgemaakt. Desondanks gaat de groene brigade door op de weg dat het is ingeslagen, met als doel om vanaf 2026 mee te strijden voor de bovenste plekken.

Hagelnieuw complex

Vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 zal Aston Martin met een wagen op de grid staan, die gedeeltelijk ontworpen is door de meest legendarische ontwerper uit de paddock: Newey. Daarnaast zullen Fernando Alonso en Lance Stroll wederom hun opwachting maken en hoopt het team een echte stap vooruit te gaan zetten. Volgens Autoracer is daarbij de windtunnel van cruciaal belang. Het complex is al opgeleverd, maar volgens het Italiaanse medium wordt het vanaf februari in gebruik genomen. Dat is uiteraard te laat om nog een echte rol van betekenis te spelen in 2025, los van de updates die gedurende het seizoen worden aangebracht. Wel zal het van cruciaal belang zijn in het seizoen van 2026, want die wagen wordt geheel ontworpen in de nieuwe windtunnel.

