Alle Formule 1-auto's voor het seizoen van 2025 zullen tegelijk getoond worden. Max Verstappen hoopt een andere kleurstelling te zien op de wagen van Red Bull Racing, wanneer hij in februari het doek eraf trekt.

De kleuren van de energiedrankfabrikant zijn iconisch geworden. Red Bull kwam in 2005 in de koningsklasse van de autosport terecht na Jaguar te hebben overgenomen en door de vele zilverkleurige onderdelen leek het op een Red Bull-blikje. Voor 2007 moest het zilver plaatsmaken voor rode, blauwe en witte strepen. Red Bull Cola kwam steeds vaker op de achtervleugel te staan, voordat Total en Infiniti die plek overnamen. In 2013 werd de Japanse automerk de titelsponsor van Red Bull en stond groots op de zijkant in het paars. Het Oostenrijkse team ging vanaf 2016 in zee met TAG Heuer, en later ook met Aston Martin, en dus moest het glimmende paars plaatsmaken voor de 'normale' Red Bull-kleuren in het mat. Op het feit na dat Oracle tegenwoordig de titelsponsor is en Honda op de motorkap staat, is er de laatste jaren eigenlijk niks veranderd aan de livery.

Verstappen wil een glimmende auto

Het tonen van de F1-bolides van aankomend seizoen zal dit keer anders aangepakt worden. Om de 75e verjaardag van het wereldkampioenschap te vieren, wordt er een speciaal launchevent gehouden. Deze zal plaatsvinden op 18 februari in de O2-arena in Londen. Alle teams zijn daar aanwezig om de livery's te onthullen, al mogen ze ook een aparte presentatie houden, als ze dat willen. Ferrari heeft deze bijvoorbeeld al bevestigd voor 19 februari.

"Ik kijk ernaar uit om mijn eigen auto te zien en natuurlijk de kleurstelling", zei Verstappen in de Talking Bull-podcast. "Ik hoop dat die anders gaat zijn. Ik had het er toevallig vandaag nog over. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg mooi", zo wees hij naar de Red Bull RB9 van 2013. "Deze auto's, met deze kleuren, de glimmende kleuren. We hebben zoveel matblauwe auto's gehad. Soms is het fijn om er even wat variatie in te gooien."

Het heeft echter allemaal te maken met gewicht. Door de hybride-power unit en allerlei nieuwe veiligheidssystemen is het gewicht van de F1-auto's in rap tempo omhooggegaan. De teams proberen op elke manier zoveel mogelijk grammetjes eraf te halen. Matkleuren zijn bijvoorbeeld lichter dan glimmende kleuren, maar er zijn ook teams die zover gaan dat ze 'naakte' koolstofvezel op de auto hebben zitten.

