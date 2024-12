Het is Eerste kerstdag en dat betekent dat er buiten het vele eten om ook wat cadeautjes op de planning staan. Red Bull Racing heeft wat bijzondere cadeautjes voor Max Verstappen in petto, die allemaal te maken hebben met het 2024-seizoen.

Voor Verstappen begon het seizoen nog goed, maar los van de problemen met de RB20 ging het op de baan ook niet altijd even lekker. Zo werd er in Miami nog een paaltje meegenomen, toen de Nederlander de chicane niet wist te halen of explodeerde de rechter remklauw in Australië. Het zijn van die moment waarop Red Bull graag even terugblikt met de viervoudig kampioen.

Kerstcadeaus Verstappen

Verstappen krijgt diverse cadeautjes, waaronder bijvoorbeeld een brandblusser voor het tafereel in Melbourne, maar ook een controller om te gamen tijdens zijn raceweekend, iets wat in 2024 ook eventjes ter discussie stond. Daarnaast wordt Verstappen geconfronteerd met een statistiekje dat in beeld kwam toen de Nederlander in Mexico tot tweemaal toe een tien seconden tijdstraf kreeg. "Heeft het er letterlijk zo gestaan? Laten we er volgend jaar veertig (seconden) van maken", zo grapt de Red Bull-coureur.

