Rudy van Buren is in zijn rol als simulatorcoureur één van de belangrijke pionnen bij Red Bull Racing. Het 2024-seizoen verliep niet van een leien dakje bij het Oostenrijkse team, maar volgens Van Buren heeft dat niet geleid tot overhaaste beslissingen intern. Zo wijst het naar zijn schema, dat in 2024 gewoon hetzelfde is gebleven.

Red Bull kwam in 2024 sterk uit de startblokken, maar vanaf de race in Miami verloor de RB20 terrein op de MCL38 van McLaren. Het Oostenrijkse team was daarnaast niet zo gelukkig met de updates die werden gebracht en dat moest in de races erna worden rechtgetrokken. In gesprek met GPFans legt de simulatorcoureur uit hoe zijn seizoen eruit heeft gezien.

Ondanks strubbeling geen verandering in programma voor Van Buren

Op de vraag of Red Bull tussentijds het plan met Van Buren had gewijzigd, gezien de terugval van de RB20, is hij duidelijk: "Dat valt op zich wel mee. Er is een testplan. De simulator draait een 'X' aantal dagen per week en het is meer dat het seizoen wordt volgepland." Problemen of strubbelingen zorgt dan niet één-op-één voor meer werk voor een simulatorcoureur: "Het is niet dat we een week van tevoren horen: 'Je moet nu naar de simulator'." Wel lag de focus dit seizoen op bepaalde onderdelen, die Van Buren uiteraard niet prijsgeeft: "Denk dat het testwerk dat gedaan wordt in de simulator, dat dat meer gespecificeerd wordt richting potentiële problemen en oplossingen. Maar het is niet dat je het eerste jaar er twintig dagen zit en het andere jaar vijftig dagen. Het zijn fictieve getallen hoor." Voor Van Buren zijn de dagen in de simulator al van tevoren ingepland en daar wordt doorgaans geen wijziging aan uitgevoerd: "De planning van wie zit er in de sim is voor negentig procent dicht. Het is meer de focus op wat wordt er getest in plaats van de persoon, die extra naar Engeland wordt gehaald."

