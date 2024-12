Jos Verstappen is het na het seizoen 2024 eens met de huidige coureurs. De vader van Max Verstappen is van mening dat er vaste en betaalde stewards moeten komen in F1.

In 2024 is er veel te doen geweest over de straffen die zijn uitgedeeld aan een paar coureurs en de consistentie waarmee die straffen uitgedeeld werden. Daarnaast ontstond er ook discussie over de neutraliteit van deze stewards, zoals met Johnny Hebert het geval was. De laatste paar races van het seizoen was hij ineens geen steward meer, nadat er kritiek was geweest op straffen die Verstappen wel had gekregen en andere coureurs niet. Dit zorgde voor een roep om vaste en betaalde stewards, iets wat nu nog vrijwillig wordt ingevuld.

Jos Verstappen wil vaste pool aan stewards

In gesprek met Formule1.nl zegt Jos Verstappen dat, net zoals de coureurs, hij het liefst betaalde en vaste stewards in F1 ziet. “Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer, maar gewoon mensen die meer afstand hebben en minder belangen, maar die tegelijkertijd wel snappen wat de sport inhoudt. Met iedere keer dezelfde stewards ga je ook meer dezelfde beslissingen krijgen. Meer consistentie dus, dat is gewoon beter. De FIA is aan zet. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit.”

Jos Verstappen van mening dat FIA kan leren van voetbalbond FIFA

Jos Verstappen vervolgt: "Kies voor een pool met vaste stewards en betaal en waardeer ze goed. Nu krijgen ze een klein bedrag om bij een race te zijn en sommigen doen het, omdat ze het geld kunnen gebruiken. Maar ik denk dat je mensen moet zoeken die daar totaal niet van afhankelijk zijn. In het voetbal heb je FIFA-scheidsrechters, die krijgen trainingen en cursussen en worden goed betaald. Dat moet in de Formule 1 ook natuurlijk. Op dit vlak kan de FIA nog veel leren van de FIFA.”

