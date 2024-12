Het Formule 1-seizoen van 2024 zit erop en dus genieten de coureurs en hun families van een welverdiende kerstvakantie. Kelly Piquet, de partner van Max Verstappen, heeft al haar eerste foto's gedeeld. George Russell heeft besloten ook de sneeuw en de hoge bergen op te zoeken.

Verstappen liet na de laatste race in Abu Dhabi al weten dat hij plannen had om te gaan skiën. "Het is nog een hele druk week. We moeten natuurlijk ook nog naar Afrika voor de prijsuitreiking. Dat is al een lange vlucht, dan zit je daar 's avonds, en dan moet je daarna weer terug. Daarna nog wat dingen... Nog één drukke week", aldus de viervoudig wereldkampioen die na de seizoensfinale ook nog in de Red Bull Racing-fabriek te vinden was. Maar die drukke week zit erop en dus is het nu tijd voor vakantie. Hij vervolgde bij Viaplay: "Even skiën, maar natuurlijk eerst nog een paar dagen thuis."

Voor het eerst skiën

Thuis in Monaco heeft Verstappen achter de sim gezeten met Team Redline. Vervolgens is hij samen met Piquet per privéjet gegaan richting Friedrichshafen, wat helemaal in het zuiden van Duitsland ligt aan de Bodensee. Van daaruit zijn een heleboel skigebieden te bereiken. Vorig jaar ging Verstappen voor het eerst in lange tijd skiën, maar blijkbaar haalde hij er zoveel plezier uit dat hij nog een keer op wintersportvakantie wilde. Russell heeft besloten het idee van Verstappen te volgen en is nu zelf voor het eerst gaan skiën. Dat deelde hij op zijn Instagram.

Kelly Piquet, de partner van Max Verstappen, heeft de eerste foto's gedeeld van hun wintersportvakantie. Ze zijn per privéjet naar Friedrichshafen gegaan en zullen de komende twee weken de skipistes betreden.#Verstappen #F1 pic.twitter.com/eohqd4NBNM — GPFans NL (@GPFansNL) December 23, 2024

