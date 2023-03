Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023

Sergio Pérez heeft de eerste Grand Prix van het seizoen op zijn naam weten te schrijven. De Mexicaan verloor weliswaar zijn koppositie bij de start, maar hield uiteindelijk zijn poot stijf, reed een uitstekende Grand Prix en schreef zodoende zijn vijfde overwinning uit zijn carrière bij. Hij geeft zijn reactie.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begon nog allesbehalve vlekkeloos voor Pérez. De Mexicaan zag direct hoe Fernando Alonso hem de leiding afhandig maakte en dus moest hij op jacht naar de Spanjaard. Lang had de man uit Guadalajara echter niet nodig om de Aston Martin te grazen te nemen en dus ging hij weer naar de leiding in Djedda. Vanaf daar was het een kwestie van tempo bepalen voor Pérez, wetende dat teamgenoot Max Verstappen vanaf P15 begonnen was.

Moeilijke race

Toch ontstond er een safety car-situatie wegens een uitvalbeurt van Lance Stroll en daar waar Verstappen inmiddels op P4 lag, wist Pérez dat hij aan de bak moest. De Nederlander nam George Russell en Fernando Alonso snel te grazen en dus wist hij dat hij moest trappen voor wat hij waard was met een gat van vijf seconden. Daarin slaagde hij uiteindelijk. Pérez toonde zijn ware klasse en hield de wereldkampioen op afstand. "Het was heel zwaar. Een stuk zwaarder dan verwacht. De safety car probeerde opnieuw de race van ons af te pakken, maar dat is dit keer niet gelukt. Het team heeft het uiteindelijk geweldig gedaan", complimenteert hij zijn renstal.

Snelste auto op de grid

De winnaar vervolgt: "Ze hebben dit weekend zo hard gewerkt. We hebben heel veel technische problemen gehad. Ik ben heel blij voor hem. Nu is het tijd om het te vieren." Pérez neemt nu de tweede plek in het kampioenschap in, daar Verstappen de snelste raceronde pakte. "Zeker. We moeten blijven pushen. We waren in ieder geval de snelste auto en daar ben ik heel blij mee." Toch stipte hij nog een kritiekpuntje aan: de start. "We moeten nog wat werk doen met de procedure en werken aan betere starts in de toekomst."