Hoewel Max Verstappen in 2024 'gewoon' zijn vierde wereldtitel wist te behalen, gebeurde dat wel onder een hele onrustige periode bij Red Bull Racing. Vader Jos is vooral trots op zoon Max, die onder veel omstandigheden het hoofd koel wist te houden en wijst vooral naar de mentale kracht van de regerend wereldkampioen.

Bij Red Bull Racing was er begin dit seizoen een ware machtsstrijd aan de gang. Daardoor zijn er een aantal sleutelpersonen die hun weg naar de uitgang hebben gevonden. Daarnaast was er aan het begin van het jaar ook nog een beschuldiging aan het adres van Christian Horner, over grensoverschrijdend gedrag, wat de gemoederen ook nog bezig hield. Bovendien was de FIA ook van plan om Verstappen binnenboord te houden, want de Nederlander mocht zich veelvuldig melden in de stewardsroom.

Max trekt zich weinig aan van wat er over hem wordt gezegd

Tussen al die elementen in moest Verstappen zijn hoofd op de baan koel houden, want er moest een titel worden binnengesleept. Bij Formule 1.nl legt Jos 'The Boss' uit dat hij onder de indruk is van zoon Max: "Heel knap eigenlijk. Hij heeft zichzelf goed onder controle en is gewoon heel stabiel in dat opzicht. Hij trekt zich ook weinig aan van wat er over hem wordt gezegd en geschreven. Hij hoort en ziet het allemaal wel, maar het raakt hem niet." Er was ook nog een klein incidentje met de Britse pers, waar Verstappen na zijn overwinning in Brazilië nog op terugkwam: "Hij wordt natuurlijk ook constant bevraagd op allerlei zaken en moet dus ook wel weten wat er speelt. Maar ik denk dat Max daar altijd heel goed mee omgaat. Hij staat er goed in en is mentaal enorm sterk."

Verstappen draait er niet omheen

Jos heeft zich het afgelopen jaar flink laten horen, als er hem iets niet zinde, maar legt uit dat zoon Max die mening vaak wel deelde: "Max is niet veel anders dan ik, hoe we over dingen denken. Alleen is hij netter, rustiger en wat meer gebalanceerd. Max is gelukkig uitgesproken en zegt wat hij vindt. Dat vind ik mooi. En ik vind het knap in deze sport. Kijk om je heen, niet iedereen doet dat. Veel coureurs draaien om de hete brij heen en zeggen niet wat ze denken. Max is een open boek."

