Jan Bolscher

Zondag 19 maart 2023 19:39 - Laatste update: 19:41

Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in Saoedi-Arabië. Een goed resultaat gezien zijn vijftiende startplaats, en helemaal gezien het feit dat de Nederlander opnieuw problemen had met zijn aandrijfas.

Verstappen kwam in de kwalificatie op zaterdag niet verder dan de vijftiende tijd vanwege een afgebroken aandrijfas. De Nederlander moest hierdoor als vijftiende aan de race beginnen, op het circuit waar hij afgelopen jaar de overwinning greep. De Nederlander verreed een keurige openingsfase met meerdere strakke inhaalacties, om vervolgens optimaal gebruik te maken van een safety car-periode na het stilvallen van Lance Stroll. Verstappen kon zodoende een 'gratis' pitstop maken en schoof in één keer door naar de vierde plaats.

Extra punt

De 25-jarige Limburger had vervolgens niet lang nodig om op de baan aan George Russell en Fernando Alonso voorbij te gaan, maar het gat naar Pérez dichten bleek een brug te ver. De Mexicaanse routinier verreed een foutloze race en wist zijn teammaat constant op ongeveer vijf seconden te houden. Wel snoepte Verstappen in de allerlaatste ronde het extra punt voor de snelste raceronde bij Pérez weg, waardoor hij de koppositie in het wereldkampioenschap behoudt.

Moeilijk volgen

"Het was niet makkelijk om door het veld heen te komen", vertelt Verstappen na afloop. "Het was moeilijk om te volgen in de eerste twee sectoren, maar ik ging ze één voor één voorbij en toen kwamen we in een lekker ritme. We hadden tot het eind wat problemen met de aandrijfas, maar we hadden een groot gat achter ons dus we vonden het prima en tekenden voor de tweede plaats."