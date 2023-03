Brian Van Hinthum

Zondag 19 maart 2023 17:33

Max Verstappen liep zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië tegen een grote teleurstelling aan toen bleek dat zijn aandrijfas gebroken was. Richting de race van zondag is er vanzelfsprekend een hoop gesleuteld aan de wagen van de Nederlander. Paul Monaghan houdt een behoorlijke slag om de arm na de reparaties.

Na een bijna vlekkeloos verlopen openingsweekend voor Verstappen in Bahrein ging het tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië allemaal een stuk minder soepel voor de regerend wereldkampioen. Het hele weekend leek de Nederlander al de allersnelste man van de grid met een aanzienlijke voorsprong op de rest van het veld. In de kwalificatie liet zijn RB19 hem echter in de steek: een gebroken aandrijfas gooide roet in het eten en de pole position-aspiraties konden al na Q2 in de prullenbak.

Artikel gaat verder onder video

Zorgen blijven aanhouden

Dat betekent dat Verstappen op zondag vanaf de vijftiende stek moet beginnen. Er wordt binnen de paddock zeker nog rekening gehouden met een zege voor de wereldkampioen, maar binnen Red Bull blijft men bezorgd over de betrouwbaarheid van de RB19. Richting de race is er een hoop gesleuteld aan de bolide van de Nederlander. Hoofd-engineer Monaghan heeft echter nog altijd geen volledig vertrouwen: "Eerlijk gezegd weten we pas rond 22:00 uur vanavond of we de problemen hebben opgelost", vertelt hij tegenover Motorsport-total.

Onverwacht probleem

De technicus vervolgt: "Het probleem gisteren was onverwacht. Vervolgens moet je verder, schudt je het van je af en probeer je de zaak binnen 24 uur te onderzoeken. We zullen later pas zien of we het onder controle hebben." Monaghan kijkt ook vast vooruit. "Voor Australië hebben we nog wat tijd. We zullen zien wat we voor die race op korte termijn kunnen doen. Daarna gaan de ogen richting Bakoe. Hoeveel we nog moeten veranderen, dat wordt nog onderzocht. Gisteren was voor één kant van de garage goed en voor de andere kant heel teleurstellend', besluit hij.