Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft uitgelegd waarom het team voor Liam Lawson heeft gekozen als teamgenoot van Max Verstappen in 2025 en niet Yuki Tsunoda. Volgens Horner was het 'erg spannend'.

In gesprek met ESPN legt Horner uit waarom Red Bull voor Lawson en niet Tsunoda heeft gekozen. “Het was heel erg spannend tussen die twee. Yuki is een erg snelle coureur. Hij heeft nu drie of vier seizoenen ervaring. Hij deed het erg goed tijdens de bandentest voor ons in Abu Dhabi, waar de technici onder de indruk waren van zijn prestaties. Als je naar de analyses van zijn races kijkt, zie je dat het tempo van Liam iets beter was in de races die hij reed. Zijn kwalificatietempo lag heel dicht bij dat van Yuki en je moet ervan uitgaan dat het potentieel van Liam, die pas 11 Grand Prix heeft gereden, is dat hij alleen maar beter en sterker zal worden. Hij heeft echt mentale veerkracht en taaiheid laten zien.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: X hekelt Red Bull na kiezen Lawson boven Tsunoda: "Mijn respect voor het team verloren"

Horner zet kwaliteiten Lawson uiteen

Horner zet vervolgens uiteen wat voor speciale kwaliteiten Lawson heeft. “Een paar dingen zijn me opgevallen bij Liam - hoe veelzijdig hij is, je zet hem in een situatie en hij gaat ermee aan de slag. Als je terugdenkt aan zijn debuut in Zandvoort nadat Daniel zijn vingers had gebroken, racete hij tegen Max in zijn laatste ronde. Hij heeft dat soort mentaliteit. Hij heeft een jaar in de DTM gereden waarin hij zich ongelooflijk snel aanpaste aan het rijden in een Ferrari GT-auto naast Alex Albon en over het algemeen de overhand had. En nogmaals, zijn racevaardigheid is echt een van zijn sterkste punten. Hij is dus niet bang om wiel aan wiel te gaan en zelfs wielen te wrijven waar nodig. Dus ik denk dat hij het geweldig gaat doen voor ons.”

'Monteurs genoten van samenwerking met Lawson'

Volgens Horner wsa ook de feedback van Lawson richting zijn team en monteurs erg goed, iets waar Tsunoda nog wel eens kritiek over krijgt. “De monteurs hebben genoten van de samenwerking met hem tijdens de races die hij dit jaar heeft gereden. Hij heeft ook een goede werkethiek. Het is geweldig dat Yuki volgend jaar nog steeds betrokken is bij Racing Bull. En natuurlijk is hij stand-by mocht hij ooit nodig zijn.”

Gerelateerd