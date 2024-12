Liam Lawson is vanaf volgend seizoen teamgenoot van Max Verstappen. Na een seizoen met een hoop verschillende geluiden, is Red Bull toch voor de jonge en talentvolle Nieuw-Zeelander gegaan. Vanzelfsprekend is Lawson zelf door het dolle heen met het nieuws.

Na de laatste race in Abu Dhabi zagen we Lawson al opvallend voor de camera verschijnen. Hij leek maar niet te kunnen verbergen al meer te weten over zijn toekomst: "Het is duidelijk dat ik hier niet heel veel tijd heb om mezelf te laten zien. Het is jammer, maar het is een geweldige ervaring geweest en ik heb veel geleerd. Het zijn de ups en downs. Jij blijft lachen naar mij, ik weet dat je iets uit mij probeert te halen. Ik weet waar je heen wil, maar op dit moment weet ik natuurlijk niet wat mijn toekomst brengt, dus hopelijk kom ik daar de komende paar dagen achter", liet hij breed glimlachend weten voor de camera van Viaplay.

Levenslange droom

Inmiddels zijn we zo'n anderhalve week verder en is de kogel eindelijk door de kerk: Lawson neemt vanaf volgend seizoen het zitje naast Verstappen in bij het team van Red Bull Racing en hij moet ervoor gaan zorgen dat de formatie volgend jaar weer meedoet om de constructeurstitel na de zorgwekkende prestaties van Sergio Pérez van dit seizoen. "Het is een levenslange droom van mij om aangekondigd te worden bij het team van Red Bull Racing. Het is iets dat ik altijd gewild heb en waar ik aan gewerkt heb vanaf dat ik acht jaar oud was", zo begint Lawson in een eerste reactie.

Leren van Verstappen

De nieuwe teamgenoot van Verstappen vervolgt: "Voorlopig is het een geweldige tocht geweest. Ik wil een groot bedankwoord uitspreken aan iedereen bij VCARB voor alle support. De laatste zes races hebben een grote rol gespeeld in mijn voorbereiding op de volgende stap. Ik wil ook Christian, Helmut en de hele Red Bull-familie bedanken voor het geloven in mij en het geven van deze kans. Ik heb ontzettend veel zin om samen met Max te gaan werken en te leren van een wereldkampioen. Ik twijfel er niet over dat ik van zijn expertise ga leren. Ik kan niet wachten om te beginnen!"

