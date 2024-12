De Formule 1-coureurs rijden natuurlijk niet voor een appel en een ei in de snelste sport ter wereld en dus staan daar mooie bedragen tegenover. Forbes achterhaalde en berekende wat de coureurs dit jaar wisten op te strijken. Max Verstappen kwam daarin als grootverdiener uit de bus.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Wat verdiende Verstappen in 2024?

De wereldkampioen beschikt natuurlijk over een aardig contract bij het team van Red Bull Racing, waar hij in principe nog tot en met 2028 onder contract ligt. Voor Verstappen was 2024 opnieuw een lucratief jaar, zo wist het Amerikaanse blad Forbes uit te rekenen. Zij achterhaalden wat de coureurs van 2024 wisten te verdienen en daarin kwam Verstappen met een bedrag van 75 miljoen dollar, omgerekend zo'n 71,4 miljoen euro, als grootverdiener uit de bus. Zijn salaris bestond voor een dikke 57 miljoen euro uit vast salaris, terwijl daar door zijn overwinningen en wereldtitel ook nog een extra bedrag van 14,3 miljoen euro aan bonus bovenop kwam. Geen verkeerd jaar voor de viervoudig wereldkampioen.

Totaal vermogen Verstappen

Zijn salaris is natuurlijk niet zijn enige inkomstenbron. Zo heeft Verstappen onder andere de handen ineen geslagen met Heineken, EA Sports en Viaplay. Daarnaast verkoopt hij online zijn eigen merchandise en heeft hij daarnaast een zeer goed draaiende fysieke eigen winkel. Al met al wordt zijn vermogen door Celebrity Networth op 190 miljoen euro geschat. Alleen al door zijn Red Bull-salaris, wordt dit richting het einde van zijn contract naar de 250 miljoen euro getild.

