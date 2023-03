Vincent Bruins

Zondag 19 maart 2023 11:42

De tweede Formule 1-race van 2023 gaat vanmiddag om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. Het zal niet als een verrassing komen dat er geen regen wordt verwacht voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Djedda.

De kwalificatie werd gisteren onder een heldere hemel en met aangename temperaturen verreden op Jeddah Corniche Circuit. Sergio Pérez wist pole position te pakken. Charles Leclerc klokte de tweede tijd, maar zal door zijn gridstraf de race als twaalfde moeten aanvangen. Fernando Alonso schuift daarmee op naar de voorste rij in zijn Aston Martin. We vinden George Russell en Carlos Sainz op de tweede rij voor Lance Stroll en Esteban Ocon. Max Verstappen begint vanaf de vijftiende plek, nadat een aandrijfas kapotging tijdens Q2. Hij start drie plaatsen voor landgenoot Nyck de Vries. Het belooft een spannende race te worden op het stratencircuit in het koninkrijk.

Weerbericht zondag

Het zal wederom een droge dag worden in Saoedi-Arabië. Het is op dit moment 30 graden Celsius en volledig zonnig. Het zal in de avond helder blijven. Wanneer de race om 20:00 lokale tijd begint, zal de temperatuur gezakt zijn naar 27 graden Celsius. De wind, met een snelheid van iets meer dan 20 kilometer per uur, zal draaien van zuidoost naar zuid. Er is 0% kans op regen. De intermediates en regenbanden kunnen dus binnen blijven.