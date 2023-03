Vincent Bruins

Zondag 19 maart 2023 09:58 - Laatste update: 10:05

Max Verstappen zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië aanvangen vanaf de vijftiende positie, nadat een kapotte aandrijfas ervoor zorgde dat hij geen goede rondetijd kon neerzetten in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nederlander blijft echter positief en weet dat van alles nog mogelijk is.

Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez zal de eerste rij op de grid delen met de Aston Martin van Fernando Alonso. Ze starten voor de Mercedes van George Russell en de Ferrari van Carlos Sainz. Het zal afwachten zijn of Verstappen een weg naar voren kan vinden om de strijd aan te kunnen gaan met deze coureurs.

Geen zorgen om punten

"Nee, het is voor het eerst dat ik van zo'n probleem hoor," legde de regerend wereldkampioen uit over of er enige aanwijzing was dat de aandrijfas kapot zou gaan. "Het gebeurde toen ik bocht 10 uitkwam. Het is heel irritant dat het is gebeurd. We hadden tot op dat moment een ontzettend goed weekend, we waren erg snel in elke sessie en elke keer dat we de baan op gingen, werkte de auto ook heel goed. Het zal nu ietsje lastiger worden om vooraan te komen, maar het gaat erom dat we punten scoren. Het seizoen is nog lang."

Aan de snelheid zal het niet liggen

De commentatoren van Sky Sports hadden het er tijdens de kwalificatie over dat Fernando Alonso ook ooit op een stratencircuit won vanaf de vijftiende plek. Dat deed de Spanjaard in 2008 in Singapore - nu moet daar uiteraard wel bij gezegd worden dat Renault gesjoemeld had door Nelson Piquet Jr. expres te laten crashen om een Safety Car op precies het goede moment te veroorzaken voor Alonso. "Alles is mogelijk op deze baan. We hebben een boel gekke dingen gezien hier," reageerde Verstappen. "We moeten wel een beetje realistisch blijven. Het gaat zwaar worden, maar met onze snelheid zit het goed, dus we zullen zeker naar voren komen."