Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 18 maart 2023 22:25

Jody Egginton baalt dat het team van AlphaTauri er tijdens in Djedda niet in geslaagd is om Q2 te bereiken. Het tij zou echter wel eens spoedig kunnen gaan keren. De technisch directeur van het team onthult namelijk dat er op hele korte termijn aerodynamische updates aan zitten te komen, die het team op weg moeten helpen.

Het team van AlphaTauri heeft een teleurstellende zaterdag achter de rug in Saoedi-Arabië. Voorafgaand aan de derde vrije training bleek er iets mis te zijn met de bolide van De Vries, waarna men besloot zijn krachtbron te vervangen. Hierdoor moest de Nederlander de laatste oefensessie aan zich voorbij laten gaan. Ook de kwalificatie ging niet zoals men vooraf gehoopt had. Tsunoda leek zich voor Q2 te gaan plaatsen, maar werd op de valreep uit de top vijftien geknikkerd door Oscar Piastri. De Vries kwam op zijn beurt niet verder dan de achttiende plek.

"Vandaag was niet zo eenvoudig als het had moeten zijn", reageert technisch directeur Jody Egginton na afloop van de kwalificatie. "Vandaag stelden we tijdens het opstarten een probleem met de auto van Nyck vast. Vanwege tijdgebrek hebben we ervoor gekozen om de krachtbron te vervangen. Hierdoor miste hij VT3, wat verre van ideaal is aangezien het zijn eerste keer hier is." De technisch directeur heeft alle lof voor de monteurs van de Friese coureur, die er alles aan gedaan hebben om de auto op tijd te repareren.

"Nyck pushte vanaf het allereerste begin in Q1 en spinde tijdens zijn eerste run. De auto was onbeschadigd en hij herstelde zich tijdens zijn tweede run uitstekend. Helaas liep hij Q2 mis omdat hij het energielimiet iets te vroeg had bereikt, dus dat moeten we onderzoeken. Yuki doorliep het geplande kwalificatieprogramma zonder al te veel poespas en was ook enorm dichtbij het halen van Q2, met slechts 0,01 seconde achterstand op Bottas."

Updates op komst

"Hoe dichtbij we ook waren, uiteindelijk hebben we Q2 niet gehaald op een zeer krap middenveld. Daarom wordt reikhalzend uitgekeken naar de aero-updates voor de derde race, om zo de prestaties van de auto vooruit te helpen. We concentreren ons nu op de race, waarbij we ons zullen focussen op het vooruit helpen van beide auto's om te profiteren van alle kansen die zich voordoen."