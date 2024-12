Sergio Pérez heeft iedereen binnen het team van Red Bull Racing verrast met een bijzonder cadeau. De Mexicaan verscheen bij de fabriek in een vrachtwagen vol luxe tequila.

Het Formule 1-seizoen van 2024 zit erop. Dat betekent dat de coureurs en teamleden zich opmaken voor een welverdiende vakantie, maar niet voordat de jaarlijkse groepfoto's op de fabriek zijn geschoten. Zo waren Max Verstappen en Sergio Pérez deze week in Milton Keynes om al het personeel te bedanken voor het harde werk. Pérez had daarnaast nog een bijzondere verrassing in petto. De Mexicaan verscheen in een vrachtwagen vol tequilaflessen op de campus. Pérez had voor iedereen een fles PATRÓN EL ALTO bij zich: een bijzonder duur en luxueus tequilamerk. Het zal dan ook om een samenwerking gaan.

Sergio Pérez verscheen bij de Red Bull-fabriek met een vrachtwagen vol tequila, voor al het personeel. #F1 #Pérez #RedBullRacing pic.twitter.com/B6CeonSp5i — GPFans NL (@GPFansNL) December 13, 2024

