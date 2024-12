Afgelopen weekend kregen we in Abu Dhabi het prachtige nieuws te horen dat Max Verstappen en Kelly Piquet hun eerste kindje verwachten. Het werd een weekend vol emoties in De Emiraten, waarbij ook Penelope aanwezig was. Piquet blikt met een volle Instagram-post terug op de laatste race van het seizoen.

Verstappen en Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is nu gebeurd en het nieuws werd op vrijdagochtend in Abu Dhabi, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld. Vanzelfsprekend was het vervolgens tijd om dat nieuws te vieren en werd het tweetal veelvuldig gefeliciteerd door aanwezigen in de paddock.

Artikel gaat verder onder video

Prachtige beelden

De aanstaande papa en mama waren allebei aanwezig in de paddock en ook Penelope, de dochter van Piquet uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, was erbij. Het leverde al een aantal mooie beelden op vanuit Abu Dhabi en nu blikt Piquet zelf met een flinke fotoreeks terug. Daarin zien we haar onder meer met haar zichtbaar gegroeide buik en Penelope poseren, schittert de kleine meid in foto's met Lando Norris en de Red Bull-garage. Ook Verstappen is zichtbaar gelukkig en neemt cadeautjes in ontvangst. Schitterende beelden.

Gerelateerd