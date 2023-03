De Vries over 'teleurstellende' zaterdag in Djedda: 'Q2 was mogelijk geweest'

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 18 maart 2023 21:27 - Laatste update: 21:29

Nyck de Vries kwalificeerde zich op zaterdagavond als achttiende voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander had naar eigen zeggen veel problemen met de banden, waardoor hij blokkeerde en veel tijd verloor.

De Vries heeft een lastige zaterdag achter de rug in Saoedi-Arabië. Voorafgaand aan de derde vrije training ontdekte het team van AlphaTauri een probleem aan zijn AT04, waarna men besloot om zijn krachtbron te vervangen. Als gevolg moest de Nederlander de laatste oefensessie aan zich voorbij laten gaan. Dit was een grote domper voor de AlphaTauri-coureur, die dit weekend voor het eerst in zijn carrière in actie komt op het Jeddah Corniche Circuit. Uiteindelijk moest De Vries tijdens de kwalificatie genoegen nemen met de achttiende plek.

Artikel gaat verder onder video

Lastige zaterdag

"De kwalificatie ingaan zonder ook maar één ronde gereden te hebben in VT3 maakte het een lastige dag", reageert De Vries in het persbericht van AlphaTauri. "Gezien de unieke lay-out van het circuit is het moeilijk om de banden in het juiste venster te krijgen voor een snelle ronde. Hierdoor blokkeerden de achterwielen bij het ingaan van bocht 1 flink."

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert op dramatische kwalificatie Saoedi-Arabië: "Aandrijfas gebroken"

"Mijn laatste run was redelijk netjes, maar we verloren veel in de laatste sector", vervolgt de 28-jarige coureur. "Het is jammer dat we dat hebben gemist. Ik ben teleurgesteld, omdat de kans om Q2 te halen aanwezig was. We willen verder naar voren komen en het team werkt nauw samen om het maximale uit de auto te halen", besluit hij.