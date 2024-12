Het Formule 1-seizoen zit erop, maar voordat de coureurs kunnen inpakken voor een welverdiende vakantie, staat er nog een informeel bedrijfsuitje op de agenda: het jaarlijkse gala van de FIA.

De FIA organiseert aan het eind van ieder Formule 1-seizoen een gala-avond, waar verschillende prijzen worden uitgereikt. Zo ontvangt Max Verstappen hier voor de vierde keer op rij zijn wereldbeker, zal McLaren gehuldigd worden voor het winnen van het constructeurskampioenschap en worden er verschillende andere bokalen uitgereikt, zoals bijvoorbeeld voor beste rookie. Het gala wordt dit jaar georganiseerd in het Afrikaanse Kigali, Rwanda.

Het gala vindt plaats op vrijdag 13 december en gaat om 20:00 uur Nederlandse tijd van start. Het hele gebeuren is live te bekijken via een stream op YouTube, en ook op alle socialmedia-kanalen van de FIA en de Formule 1 zullen mensen op de hoogte gehouden worden van de prijswinnaars. Verstappen zal in aanloop naar het evenement direct zijn taakstraf inlossen, die hij opgelegd kreeg toen hij in Singapore het woordje 'fucked' gebruikte tijdens een persconferentie. In samenwerking met de Rwanda Automobile Club zal hij een bijdrage leveren aan de activiteiten voor de jeugdtak van deze organisatie.

