Zeer vervelend nieuws rondom voormalig Formule 1-coureur Eddie Jordan. De analist en graag geziene gast in de paddock onthult namelijk dat hij vecht tegen kanker en chemotherapie ondergaat.

Jordan is een voormalige Ierse autocoureur, teameigenaar en zakenman, vooral bekend als oprichter en eigenaar van het Formule 1-team Jordan Grand Prix. Zijn team, actief van 1991 tot 2005, stond bekend om zijn innovatieve benadering, het ontdekken van talent zoals Michael Schumacher, en het behalen van enkele memorabele overwinningen. Na zijn carrière in de Formule 1 werd Jordan een bekende televisiepersoonlijkheid en motorsportanalist. Inmiddels is hij een graag geziene gast in de paddock en is hij vaak voor de camera te zien voor analyses.

Onthulling Jordan

Bovendien schuift hij regelmatig aan in de Formula For Success-paddock, waar hij zijn blik laat schijnen op de gang van zaken in de koningsklasse. Aan het begin van de nieuwe uitzending heeft hij echter een vervelende en droevige mededeling. De Ier vecht namelijk al geruime tijd tegen kanker: "In maart/april ben ik gediagnostiseerd met blaas- en prostaatkanker. Vervolgens is dat verspreid naar de bekken en de werverkolom. Het is behoorlijk agressief", zo deelt hij mede aan het begin van de podcast. Jordan ondergaat daar momenteel chemotherapie voor.

Laat jezelf testen

Vervolgens komt hij met een boodschap naar alle luisteraars: "Dit is een bericht aan iedereen die luistert. Laat jezelf testen. In het leven heb je kansen. Er is zoveel medisch advies beschikbaar die je leven kan verlengen. Ga het doen, wees niet dom. Wees niet verlegen en hou je lichaam in de gaten", zo waarschuwt hij. Ten slotte onthult hij dat 'door een aantal donkere dagen' gegaan is, om vervolgens de podcast normaal te vervolgen. Hoe het verder eruit ziet qua herstel, doet Jordan nog niet uit de doeken.

