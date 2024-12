Dit seizoen was er een met een hoop ups en downs voor Red Bull Racing en Max Verstappen Halverwege het seizoen leek het er steeds meer op dat het een lastig karwei werd om de titel te prolongeren en zelfs bij vader Jos Verstappen sloeg de grote twijfel toe.

Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de Verstappen, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, waarna hij één race later de vierde wereldtitel wist binnen te halen. Een welkome opsteker na niet het gemakkelijkste jaar uit zijn loopbaan. Met name de vete tussen Christian Horner en zijn vader zorgde voor veel opschudding in de Formule 1 en binnen het Red Bull-team, waar het eigenlijk het overgrote deel van het seizoen erg onrustig was. Toch bleef Verstappen zelf koeltjes onder de hele situatie.

Twijfel sloeg toe

Gedurende het seizoen sloeg echter overal de twijfel toe, zelfs bij vader Jos. Hij vertelt erover in Algemeen Dagblad: "Zeker. Vooral dan rond de zomerpauze, en in Boedapest. De Red Bull kwam niet meer vooruit", stelt hij. Toch wist zijn zoon de titel te pakken: "Maar het kwam goed, en dat is de verdienste van Max. Hij voerde de druk op in het team. De neuzen in dezelfde richting laten wijzen, de ingenieurs duidelijk maken wat de pijnpunten van de auto waren. Hij investeerde heel veel tijd en energie in praten over de problemen en ging zelf ook op zoek naar oplossingen. Dat werkte.”

Beste seizoen?

Vervolgens krijgt Verstappen senior de vraag of deze titel daarom de mooiste van de vier is: "Ik vind 2024 een van zijn sterkste seizoenen. Hij stond er altijd als het moest. Als hij het verschil moest maken, dan gebeurde dat. Zoals in Brazilië. Maar toch vind ik zijn titel van 2021 de mooiste. Omdat het de eerste was. De emotie die dat losmaakte... Oké, je kan zeggen dat Max toen nooit wereldkampioen was geworden zonder die controversiële beslissing van de wedstrijdleiding, in de slotronden. Maar zo kan je blijven discussiëren over ‘als dit en dat’… Van 2021 onthoud ik dat Max over het hele seizoen bekeken die titel verdiende. Daar was iedereen het trouwens over eens.”

