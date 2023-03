Lars Leeftink

Damon Hill heeft het idee dat Red Bull een 'fundamentele zwakte in het ontwerp van de auto' heeft nadat Max Verstappen door een probleem met de aandrijfas de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië na Q2 al moest beëindigen.

De Nederlander moest, nadat hij de auto nog net naar de pitstraat kon krijgen, toekijken hoe de rest om pole position streed. Dit gebeurde nadat de Nederlander verbluffende resultaten had genoteerd in elk van de drie oefensessies gedurende het weekend op het Jeddah Corniche Circuit. Nadat Verstappen de controle over zijn RB19 verloor bij zijn eerste run van Q2, werd Verstappen's tweede run afgebroken toen hij richting bocht 13 reed en zijn auto plots langzamer ging. De tweevoudig kampioen kon dus terugkeren naar de pits, maar kwam vervolgens al snel uit zijn auto. Als gevolg moet hij als vijftiende starten komende zondag.

Hill ziet 'fundamenteel probleem'

Hill, F1-wereldkampioen van 1996, vertelt aan Sky Sports F1 dat hij problemen ziet bij de Red Bull van Verstappen. "Hij had gisteren een probleem met langzaam schakelen en ik zei toen al dat je als gevolg soms, als dat gebeurt, beschadigde versnellingsbakken krijgt. Ze hebben de versnellingsbak dit weekend ook vervangen. Als dat nog een keer is gebeurd, dan hebben ze daar een soort fundamentele zwakte in het ontwerp van de auto."

Rosberg over probleem Verstappen

Nico Rosberg gaf ook zijn mening over de kwestie rondom de problemen van Verstappen en gelooft dat de situatie een perfect beeld geeft van hoe de Formule 1 plotseling kan veranderen. "Ongelooflijk. Deze sport: is het niet verrassend? Wanneer je het niet meer verwacht, krijg je een curveball en ligt Verstappen uit de kwalificatie. Hij was richting pole position aan het rijden." Dit gebeurde dus niet. Verstappen zal zich nu vanaf P15 een weg door het veld moeten banen om veel punten te verzamelen en de schade te beperken.