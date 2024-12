Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft McLaren gefeliciteerd met het winnen van het constructeurskampioenschap, maar knipoogde ook naar het feit dat beide coureurs van het Britse team wél optimaal presteerden gedurende het seizoen. McLaren won al sinds 1998 geen constructeurstitel meer, maar die reeks is mede door Oscar Piastri en Lando Norris voorbij.

Net als in 2021 won Max Verstappen het coureurskampioenschap, maar had Red Bull niet genoeg punten om er een dubbele titel van te maken. In 2021 was het Mercedes die een achtste opeenvolgende titel won als team, en dit seizoen was het McLaren die er met de grootste pot van het FIA-prijzengeld vandoor ging. In beide gevallen was Sergio Perez de teamgenoot van Max Verstappen, en in het huidige seizoen werd de Mexicaan slechts achtste, en scoorde hij bijna 300 punten minder dan zijn teamgenoot. Bij McLaren werd Lando Norris tweede, en Oscar Piastri vierde in het klassement.

Toewijding die nodig is voor een kampioenschap

Christian Horner ziet zijn ploeg in 2024 na twee kampioenschap-winnende jaren de constructeurstitel weer afstaan aan een rivaal. Dit doet hij maar al te graag, en zo complimenteert de Brit zijn Amerikaanse rivaal Zak Brown. “Ik moet McLaren en alle mannen en vrouwen daar feliciteren," zo zei Horner na de Grand Prix van Abu Dhabi. "We weten hoe moeilijk het is om een constructeurs wereldkampioenschap te winnen en de toewijding en moeite die daarvoor nodig zijn. Dus Zak [Brown], Andrea [Stella] en hun aandeelhouders, maar bovenal de mannen en vrouwen bij McLaren, gefeliciteerd. Ze hebben het dit jaar uitstekend gedaan."

McLaren had twee coureurs die presteerden

In het vervolg van zijn felicitatie liet Horner, op niet geheel subtiele wijze, doorschemeren dat het cruciaal is om twee goed-rijdende coureurs te hebben om het constructeurskampioenschap, en dit was niet het geval voor Red Bull in 2024. “Zij hebben twee coureurs gehad die extreem goed gepresteerd hebben en uiteindelijk de verdiende overwinnaars waren. Ik weet zeker dat we bij de start van de race onze hartslag en bloeddruk hebben doen stijgen door het moment met Oscar. Zij verdienen dat constructeurskampioenschap dit jaar, ondanks het feit dat wij meer races, meer sprintraces hebben gewonnen. Collectief hebben we niet genoeg punten verzameld om die titel te verdedigen. Dus heel goed gedaan.”

