McLaren onthult: Team neemt "moedig risico" met 2025-ontwerp

McLaren-CEO heeft onthuld dat het team in 2025 een "moedig risico" heeft genomen met het ontwerp, in plaats van het huidige kampioenschap-winnende concept aan te houden. McLaren won dit jaar voor het eerst sinds 1998 het constructeurskampioenschap, en zal nu de pijlen richten op de coureurstitel, die voor het laatst in 2008 werd gewonnen voor het team uit Woking.

De papaja-gekleurde auto's zijn een gigantische ontwikkeling ondergaan. Aan het begin van 2023 kwam McLaren op pure snelheid Q1 niet uit in de kwalificatie en scoorde het team sporadisch een punt, en één seizoen later winnen ze zes Grands Prix en de constructeurstitel. Lando Norris vocht met Max Verstappen om het coureurskampioenschap, maar dolf hierin het onderspit. Norris gaf na de Grand Prix van Abu Dhabi al aan: "volgend jaar wordt ook mijn jaar!" Zowel de Brit als zijn team zullen vanaf het begin van het seizoen mikken op een dubbele titel, zoals die van Mika Hakkinen en David Coulthard in 1998.

Moedig risico met MCL39

De Amerikaanse Brown denkt dat het beter is voor McLaren om hard door te ontwikkelen, in plaats van het huidige kampioenschap-winnende concept aan te houden met enkel een paar veranderingen. “We gaan op volle kracht het volgende jaar in,” zei Brown bij Motorsport.com. “Ik denk dat we nu in een andere mindset zitten wat betreft het vertrouwen van het team en de hoeveelheid moed die het team bereid is te tonen bij de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Het team is niet van 'laten we hier en daar een beetje tweaken'. De auto is al behoorlijk goed. We hebben een aantal dingen voor de auto van volgend jaar die een soort 'moedig risico' zijn."

Voorbijstreven, voorbijstreven en voorbijstreven

Brown laat ook zijn licht schijnen over hoe de mentaliteit van McLaren moet veranderen om een grote speler te worden als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes, die elk jaar vechten om de grote prijzen. “Ik denk dat je alleen naar voren komt als je iedereen probeert te verslaan, in tegenstelling tot de mindset toen we dit jaar begonnen, die was van 'laten we gewoon net zo goed zijn als zij'. De mentaliteitsverandering is nu: Laten we iedereen verslaan. We moeten ze voorbijstreven, voorbijstreven en voorbijstreven - in tegenstelling tot de mindset 'gewoon geen fouten maken'. Dat is gewoon niet competitief genoeg. Commercieel zijn we nu supersterk en we hebben twee geweldige coureurs. Dat is een enorme kracht."