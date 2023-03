Kimberley Hoefnagel

Charles Leclerc heeft zich op zaterdagavond als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij zal de race echter vanaf het middenveld moeten aanvangen vanwege een motorische gridstraf De Monegask is tevreden met het resultaat, maar verwacht een lastige zondag.

Leclerc verreed een sterke kwalificatie en kon optimaal profiteren van de motorische problemen van Max Verstappen. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich uiteindelijk als tweede, vlak achter de Red Bull van Sergio Pérez. Toch zal het geen front row start worden voor de Monegask. Hij heeft namelijk nog een motorische gridstraf aan zijn broek hangen. Nog voor de start van de eerste race moest Leclerc zijn control electronics al eens laten vervangen, waardoor hij direct aan het maximaal toegestane aantal van twee zat. De 25-jarige coureur viel tijdens de seizoensopener in Bahrein uit, waarna het team zijn control electronics opnieuw moest laten vervangen. Hierdoor moet hij dus tien plaatsen naar achteren op de grid.

Gevraagd of Leclerc blij is met zijn tweede plek, reageert hij na afloop van de kwalificatie: "Blij - ja en nee. Aan de ene kant denk ik dat het een heel moeilijk weekend voor ons is geweest qua snelheid. Maar ik ben erg blij met mijn ronde, ik heb er alles ingestopt en ik reed heel erg op de limiet. Aan de andere kant zit Red Bull op een andere planeet en wij hebben het een beetje moeilijk. We moeten blijven pushen, maar dat doen we als team ook", benadrukt hij.

Leclerc verwacht een lastige zondag in Djedda

"Morgen wordt niet makkelijk - ik heb een gridstraf van tien plaatsen dus we starten wat verder naar achteren. Maar we focussen op de race en hopelijk komen we zo ver mogelijk naar voren." Hoewel Leclerc dus een lastige zondag verwacht, moet hij wel toegeven dat er verbetering in zit bij Ferrari. "Ja, de racepace ziet er redelijk goed uit, maar het is moeilijk om te vergelijken. In VT3 werkt iedereen een ander programma af, dus we zullen wel zien. Het ziet er iets beter uit, maar het zal niet makkelijk worden, want iedereen zit qua racepace dicht bij elkaar", besluit de Monegask.