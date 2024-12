Lewis Hamilton heeft zondag zijn allerlaatste race voor het team van Mercedes gereden na een lange en illustere carrière in dienst van de Duitse renstal. Na afloop van zijn laatste meters in de Mercedes liet Toto Wolff zijn coureur een voicebericht achter via WhatsApp.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Voicebericht

Afgelopen weekend reed de coureur uit Stevenage zijn allerlaatste rit voor het team van Mercedes en na een illustere carrière, waarin hij zes wereldtitels met ze pakte, was het dus na zondag tijd om afscheid te nemen. Wolff deed dat door een speciaal voicebericht naar de Britse coureur te sturen via WhatsApp: De inhoud daarvan is nu aan het licht gekomen: "Hey Lewis, ik ben onderweg, dus ik dacht dat ik beter op deze manier een voicebericht achter kon laten. Het moment waarvan we allemaal wisten dat zou komen, is hier. We hebben de laatste ronde gereden. De langste en meest succesvolle samenwerking in Formule 1-historie. Wie had dat gedacht toen we onze tocht begonnen?", zo opent de Oostenrijker zijn afscheidsberichtje.

Belangrijkste bericht ooit

Hij vervolgt: "Het is een dolle rit geweest voor een jongen uit Stevenage die een droom had en zijn reis hier met ons bij Mercedes deelde. Nu ga je beginnen aan een nieuw hoofdstuk bij Ferrari. Belangrijker nog: zoek je mensen. Niet alleen die waar je mee werkt of jouw contract tekenen. Natuurlijk is dat belangrijk, maar de mensen die met je dromen, met je vechten en altijd achter je staan, de mensen die je zien, waaronder dingen die je zelf niet wil zien, die nooit stoppen met geloven, ook al doe je dat zelf soms [zijn nog belangrijker]. Als je die mensen weet te vinden, versla je niet alleen de wereld, maar verander je hem. Wat de toekomst je ook brengt, vergeet nooit dat wij altijd je mensen blijven. Elke droom heeft een team nodig. dat weet je. Tot ziens, mijn vriend. Ik zie je op het circuit. We kijken er nu alweer naar uit. Dit is het belangrijkste bericht dat ik ooit gestuurd heb."

