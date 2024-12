Grootste les die Russell van Hamilton heeft geleerd? 'Je moet nadenken over wat je zegt'

George Russell neemt na drie seizoenen afscheid van Lewis Hamilton als teamgenoot bij Mercedes. Russell zal het voortouw moeten overnemen bij de zilverpijlen, waar Kimi Antonelli de plek van Hamilton inneemt in 2025 als rookie, en kijkt terug op de grootste levenslessen die hij van zijn idool en teamgenoot heeft geleerd in de drie jaar samen.

Russell kende in 2024 een uitstekend jaar. De Brit won twee Grands Prix, evenveel als in zijn hele carrière voorafgaand aan dit seizoen, en pakte ook vier van zijn vijf pole positions in 2024 - waarvan één in Qatar na de penalty van Max Verstappen. Ook wist hij Hamilton te verschalken in het coureurskampioenschap, en eindigde hij op de zesde plaats, met alleen beide McLaren's, Ferrari's en Verstappen voor zich.

Artikel gaat verder onder video

Platform op de juiste manier gebruiken

Als eerbetoon naar Hamilton droeg Russell in Abu Dhabi een speciale helm, met een oude foto van een hele jonge Russell en Hamilton in zijn McLaren-tijd. De zevenvoudig kampioen was het idool van zijn landgenoot, en Russell heeft heel veel opgestoken in de drie jaar dat ze de garage hebben gedeeld. “Om eerlijk te zijn denk ik dat ik gewoon uit eerste hand heb gezien wat een rolmodel hij is,” zei Russell over wat hij van Hamilton heeft geleerd. “Ik denk dat ik door Lewis een soort van herkenning heb gekregen van het feit dat we allemaal dit platform hebben en dat we het op de juiste manier moeten gebruiken. Dat is me nog duidelijker geworden toen ik met mijn jonge nichtjes en neefjes naar TikTok en YouTube en Netflix keek. Ik breng wat tijd door met de zoon van Toto, hij en zijn vrienden kijken Netflix en al dit soort dingen.”

Grootste levensles die ik van hem heb geleerd

Russell was de afgelopen twee weken veel in het nieuws door zijn ruzie met Max Verstappen na de veelbesproken gridstraf in Qatar, maar meent dat hij heeft geleerd van Hamilton dat je niet altijd kan zeggen wat je wil in de media, omdat er zo veel mensen naar je kijken. “En hoe je omgaat met de overwinningen, hoe je omgaat met de nederlagen, je inspireert de jonge kinderen, en ik denk ook dit weekend, als ik terugkijk naar die foto die ik had van Lewis en ik toen ik een kind was, keek ik tegen hem op op dezelfde manier als al deze kinderen tegen ons opkijken. Ik denk dat dat waarschijnlijk de grootste levensles is die ik van hem heb geleerd, dat soms, zelfs als je iets echt wilt uitdrukken, er honderden miljoenen mensen kijken en de manier waarop je het doet belangrijk is.”

Gerelateerd