Bottas hard over tijd bij Sauber: 'Een fout geweest om hier heen te gaan'

Valtteri Bottas heeft zelf toegegeven dat het een vergissing is geweest om Mercedes in te ruilen voor het toen geheten Alfa Romeo aan het einde van 2021. De Fin vertrekt eind dit jaar uit de Formule 1 na twaalf seizoenen bij Williams, Mercedes en Sauber, en heeft tien overwinningen en vijf constructeurskampioenschappen achter zijn naam staan.

Bottas werd in 2017 door Mercedes uit zijn contract gekocht na het plotselinge vertrek van Nico Rosberg, die besloot om meteen met pensioen te gaan na het winnen van het wereldkampioenschap. De Williams-coureur had een erg sterke indruk gemaakt in zijn vier jaar in Grove, en begon ook sterk bij Mercedes. Hij won de Grand Prix van Rusland vroeg in het jaar, en pakte nog twee zeges in zijn eerste seizoen voor de zilverpijlen. Zijn beste seizoen was 2019, toen hij vier overwinningen boekte en een serieuze titelkandidaat leek te worden, maar zijn goede relatie met Lewis Hamilton is de voornaamste reden dat de Fin geliefd was in Brackley. Na vijf jaar werd er echter ruimte gemaakt voor George Russell, die net als Bottas van Williams naar Mercedes werd gepromoveerd.

Artikel gaat verder onder video

Het was een fout om naar Sauber te gaan

De Fin onthulde dat hij naast Alfa Romeo ook andere opties had aan het einde van 2021, zoals Williams, maar koos voor het in Zwitserland gevestigde team door Fred Vasseur en de technische staff. Nu is hij vrij hard over die beslissing, waarvan hij denkt dat het niet de juiste was. “Het was een fout,” zei Bottas tegenover The Race. “Je kunt de toekomst niet voorspellen, alles begon goed in het eerste jaar, sindsdien ging het bergafwaarts. Maar ja, je kunt de toekomst niet voorspellen, zo is het nu eenmaal. Ik wil er gewoon voor zorgen dat de volgende stap die ik zet een goede is - en hopelijk komen er betere tijden aan.”

Plannen gingen de prullenbak in

“Fred speelde een grote rol, ik heb eerder met hem samengewerkt. Er was een duidelijk plan en doel voor de drie jaar en hoe daar te komen - maar die plannen gingen de prullenbak in toen hij vertrok. We hadden een goede relatie en duidelijke doelen. Dat is heel erg veranderd. Ik neem het hem niet kwalijk, want als je teambaas bent en de kans krijgt om naar Ferrari te gaan, dan ga je." Vasseur ging aan het begin van 2023 aan de slag bij het Italiaanse team, en Bottas overwoog dan ook om zelf weg te gaan bij Alfa Romeo. Zijn reden om uiteindelijk te blijven, de aankondiging van Audi, pakte echter ook niet uit. "Ja, zeker [overwoog ik om te vertrekken], maar toen hij vertrok was het vrij laat, pas helemaal aan het einde van het jaar [2022]. Ik had wel een optie dat als Fred gaat, ik ook kan gaan, maar... toen Audi eenmaal bevestigde dat ze meedoen, dacht ik dat ik de steunpilaar voor het project zou zijn, en nou, dat is niet gebeurd.”

Gerelateerd