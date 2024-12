Juan Pablo Montoya verwacht dat Red Bull Racing over enkele jaren naar Mercedes zal vertrekken. Het zou de Formule 1-legende naar eigen zeggen zelfs verbazen als de Nederlander intern niet al gesprekken aan het voeren is.

Max Verstappen heeft dit jaar beslag weten te leggen op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, maar in tegenstelling tot in 2023, ging dat niet zonder slag of stoot. Gedurende het seizoen zwakte de performance van Red Bull Racing enorm af, terwijl er intern allerlei brandjes geblust moesten worden en er verschillende kopstukken naar de concurrentie vertrokken. De toekomst van Verstappen bij de Oostenrijkse grootmacht is in de media daarom meer dan eens in twijfel getrokken, al lijkt de wind inmiddels grotendeels te zijn gaan liggen.

Artikel gaat verder onder video

Vertrekt Verstappen bij Red Bull Racing?

Toch verwacht Juan Pablo Montoya niet dat Verstappen zijn huidige contract tot eind 2028 uit zal zitten: "Ik denk dat Max Verstappen over een paar jaar vertrekt", klinkt het bij Instant Casino. "Hij zal de sport niet verlaten. Het is het ultieme: hij zal Red Bull verlaten. Hij heeft het niet zo moeilijk. Ja, het is moeilijk, want hij werkt ontzettend hard. Hij heeft een stabiele baan en hij controleert veel van wat er allemaal plaatsvindt. De grote vraag is: houdt Max zijn hoofd koel als 2026 slecht gaat?"

Transfer naar Mercedes?

Montoya vervolgt: "Als Red Bull met een eigen motor komt en ze staan niet waar ze horen te staan, gaat Max er dan oké mee zijn om op de tiende plaats te rijden? Nee. Als Mercedes met een aanbieding komt, verlaat hij direct het schip. Het is heel makkelijk om loyaal te zijn als je races wint. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik zeker weten al rond aan het kijken zijn. Het zou me verbazen als dat bij hem niet zo is. Publiekelijk zal hij zeggen: 'Absoluut niet'. Maar intern zou het mij verbazen als er geen gesprekken worden gevoerd."

Gerelateerd