Eén van Max Verstappen zijn grootste supporters is natuurlijk Penelope, de dochter van Kelly Piquet. Toch besloot de kleine meid om op zondag ook een andere coureur haar support te bieden. Lando Norris stond namelijk enkele uren later met de constructeurstitel van McLaren op het podium. Of was er toch sprake van sabotage?

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Hulp of sabotage?

Penelope, die in 2025 een stiefzusje of -broertje erbij zal gaan krijgen, is tegenwoordig ook regelmatig in de paddock te vinden om Verstappen naar de overwinning te juichen. Toch lijkt het erop dat ze niet alleen fan is van haar 'bonuspapa', want tijdens de laatste race van het seizoen werd ze gesignaleerd bij niemand minder dan Lando Norris. Op de foto is te zien dat ze de Britse coureur voorziet van één van haar stickers, iets dat gewerkt lijkt te hebben. Enkele uren later had de McLaren-coureur samen met zijn team de constructeurstitel te pakken. Of was het juist een manier om Norris te saboteren met extra gewicht in de auto om zo Verstappen te helpen.

