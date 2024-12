Max Verstappen is blij dat het Formule 1-seizoen erop zit en zich klaar kan gaan maken voor een welverdiende vakantie. De viervoudig wereldkampioen is naar eigen zeggen "wel even klaar met dat gelul voor de camera."

Max Verstappen heeft dit jaar beslag gelegd op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, maar het zal niet een van de meest favoriete seizoenen van de Limburger zijn. De performance van Red Bull Racing zwakte sterk af tijdens het seizoen, terwijl de renstal ondertussen het hele jaar geteisterd werd door interne relletjes en vertrekkende kopstukken. Verstappen sprak daarnaast meerdere keren zijn onvrede uit over hoe moeilijk zijn RB20 bij vlagen te besturen was.

"We hadden geen balans", vertelt Verstappen na afloop van de race in Abu Dhabi bij Viaplay. "Ik kon niet aanvallen en niet remmen. We zaten niet in het juiste werkvenster met de banden. Dat was wel duidelijk. Ik ben blij dat het klaar is en dat ik niet meer hoef te rijden. Het belangrijkste is dat je het kampioenschap wint, maar het is niet het fijnste jaar geweest qua rijden. We hebben nooit een fijne balans gehad. Het moet beter volgend jaar, dat weten we. We gaan een aantal dingen aan de auto doorpassen en hopen dat we volgend jaar wat competitiever zijn."

Verstappen vervolgt: "Eerst even lekker pauze en niet aan de Formule 1 denken. Natuurlijk heb je altijd wel contact met je engineer en dat soort dingen, maar het is wel fijn om even op vakantie te gaan. Dit wordt nog een drukke week, maar daarna hebben we pauze. Ik ben gewoon blij om even nergens aan te denken wat gerelateerd is hier aan de Formule 1-paddock. Het is fijn om even op vakantie te gaan. Dat heeft niets met jou te maken, maar ik ben wel even klaar met dat lullen voor de vakantie", sluit hij af met een knipoog.

