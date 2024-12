Max Verstappen kreeg aan het begin van de Grand Prix tien seconden tijdstraf aan zijn broek na het momentje met Oscar Piastri. Het is echter niet de enige straf die de Nederlander heeft gekregen van de FIA. Zijn extra straf veroorzaakt voornamelijk problemen richting volgend seizoen.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

Twee strafpunten

Toch is het niet bij de tien seconden straf voor Verstappen gebleven, want de viervoudig wereldkampioen heeft daar bovenop ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Het betekent dat zijn totaal nu op acht strafpunten komt, waar je bij een overschrijding van twaalf strafpunten een raceban krijgt en dus een race niet mee mag doen. Problemen dus voor Verstappen in 2025. Zijn eerste punten komen pas eind juni te vervallen en dus moet hij écht op zijn tellen gaan passen.

