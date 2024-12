Jos Verstappen heeft geopenbaard dat naast de hele familie van Max Verstappen, Kelly Piquet en Penelope ook Frits van Eerd aanwezig zal zijn tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, het afsluitende raceweekend in de koningsklasse.

Het is de eerste keer dat Van Eerd weer in het openbaar en bij een groot evenement aanwezig is sinds hij in 2022 in opspraak raakte. Toen deed de FIOD een inval in zijn huis omdat hij van een misdrijf werd verdacht. Dit bleek om het witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte te gaan. Van Eerd werd niet veel later op non-actief gesteld als topman van Jumbo, dat al sinds het moment dat hij van karten naar de autosport ging een sponsor van Max Verstappen was. Hier kwam in 2023 een einde aan, net zoals nagenoeg alle sporten die Jumbo sponsorde zoals schaatsen en wielrennen. Van Eerd is nog niet veroordeeld en kan dus nog nagenoeg gaan en staan waar hij wil. Zo ook dit weekend in Abu Dhabi.

Van Eerd aanwezig in Abu Dhabi op uitnodiging van familie Verstappen

Tegenover De Telegraaf geeft Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, aan dat Van Eerd in Abu Dhabi aanwezig zal zijn voor de laatste race van het seizoen 2024. Jos maakt duidelijk dat er voor Frits van Eerd altijd ruimte is als hij dat wil. "Frits is altijd goed voor ons geweest. Voor hem liggen er altijd kaarten klaar.” De huidige zaak die loopt rondom de voormalig topman van supermarktketen Jumbo speelt daarin dus geen rol, omdat de persoonlijke relatie tussen Van Eerd en de familie Verstappen erg sterk is.

