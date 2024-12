Max Verstappen verwacht met Kelly Piquet in 2025 een kind, iets wat ook voor de Nederlander een nieuwe ervaring gaat zijn. De viervoudig wereldkampioen heeft gereageerd op de geruchten omtrent zijn toekomst in F1 en een mogelijk pensioen door de aanstaande komst van het kind.

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat een kind krijgen nieuw is voor hem, maar een kind opvoeden is dat niet helemaal. Hij doelt hiermee op Penelope, het kind dat is gekomen uit de relatie tussen Daniil Kvyat en Kelly Piquet voordat ze met Verstappen een relatie kreeg. "Ik heb dit al eerder gedaan, dus het is niet compleet nieuw voor mij. Nu is het mijn DNA, maar ik vind het helemaal prima en ik weet dat de baby sowieso in goede handen zal zijn. Je focust je dus op het racen en gaat dan terug naar je gezin."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi

Verstappen over veranderingen in vrije tijd

De Nederlander heeft dus al enige ervaring met het opvoeden van een kind, maar in dit geval zal het toch anders gaan zijn. De vraag is of Verstappen al zijn hobby's, zoals simracen, nog kan doen naast het racen in F1, alle sponsorevenementen die hij voor Red Bull moet doen en het opvoeden van het aanstaande kind. "Ik zal mijn hobby's behouden, maar natuurlijk zal er een klein beetje minder tijd zijn."

Verstappen reageert op geruchten omtrent pensioen

Er zijn al jaren twijfels over tot wanneer Verstappen nog actief zal zijn in F1, ook omdat hij zelf al heeft aangegeven niet zo lang door te willen gaan als bijvoorbeeld Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel doen. Deze geruchten werden alleen maar hardnekkiger toen werd aangekondigd dat hij met Kelly Piquet een kind kreeg. Er was zelfs vrees voor een tussenjaar of pensioen na de Grand Prix van Abu Dhabi. Verstappen stelt de fans gerust. "Nee, ik heb nog nooit een tussenjaar overwogen. Daar ben ik niet mee bezig."

Gerelateerd