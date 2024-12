Gabriel Bortoleto heeft na de laatste race het kampioenschap in de Formule 2 gewonnen. In een duel met Isack Hadjar bleek hij uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen na de slotrace in Abu Dhabi. Joshua Durksen won de laatste race van het seizoen.

Bortoleto en Hadjar hebben eigenlijk het hele seizoen gestreden om het kampioenschap in F2. Voorafgaand aan de laatste race van het seizoen was het gat maar 4,5 punten, waardoor er in de race nog van alles kon gebeuren. Bortoleto eindigde de sprintrace op zaterdag op P2, terwijl Hadjar zesde eindigde. Hij schoof nog wel op naar P5 wegens de diskwalificatie van Paul Aron, waardoor de schade richting de laatste feature race beperkt bleef.

Drama voor Hadjar bij start laatste F2 race

Bortoleto begon vanaf P2, Hadjar vanaf P3 aan de allesbeslissende race, waardoor de twee titelkandidaten dicht in de buurt van elkaar zaten toen de race begon. Hadjar moest voor Bortoleto eindigen om nog kampioen te kunnen worden, terwijl Bortoleto voor Hadjar moest blijven of onderin de top tien vlak achter Bortoleto moest zitten om kampioen te kunnen worden.

Het gevecht om de titel was echter al voorbij voordat de race begonnen was. Daar waar Bortoleto fantastisch begon en na de start al op P1 reed, kwam Hadjar helemaal niet van de lijn af. Hij werd naar de pits gebracht en zijn race was voorbij zonder dat hij überhaupt van zijn startpositie kwam. De Fransman zou nog wel de baan op gaan, maar deed dit met een ronde achterstand. Uiteindelijk eindigde Hadjar op P18 en eindigde Bortoleto op de tweede plaats in de race achter Durksen. Victor Martins zou uiteindelijk een duel om P3 verliezen van Nederlander Richard Verschoor. Durksen won dus de race, voor Bortoleto en Verschoor. Zo won Bortoleto, nadat hij in 2023 kampioen was geworden in F3, nu het kampioenschap in F2. Volgend seizoen rijdt hij namens Kick Sauber in F1.

